Gruppo teatrale arca
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Vita di Città

Il Gruppo Teatrale Arca porta in scena Scarpetta in dialetto coratino

Successo all’auditorium del Liceo Artistico per “Tre pecore viziose”, un omaggio al patrimonio culturale locale

Corato - venerdì 13 marzo 2026 15.53
Il Gruppo Teatrale Arca APS, realtà storica del teatro amatoriale coratino attiva dal 1988, ha riportato sul palcoscenico tutta la vivacità della tradizione comica con lo spettacolo "Tre pecore viziose" di Eduardo Scarpetta, rappresentato nell'auditorium del Liceo Artistico di Corato nelle serate del 6, 7 e 8 marzo.
La compagnia ha scelto di proporre la celebre commedia non nella sua versione originale napoletana, ma nel dialetto coratino, una scelta identitaria che da anni caratterizza il lavoro dell'associazione. «Siamo convinti – spiegano i membri del gruppo – che il dialetto sia un patrimonio culturale da preservare e tramandare, specchio autentico delle nostre radici e della nostra appartenenza al territorio». Tradizioni, usanze, modi di dire e sfumature linguistiche diventano così parte integrante della messa in scena, trasformando il teatro in un luogo di memoria condivisa e di valorizzazione culturale.
A guidare la regia è stata Lia Maino, che ha coordinato un cast numeroso e appassionato: Antonietta Di Bisceglie, Rosita Tedone, Antonella Augimeri, Potito Sciscioli, Franco Tarricone, Pino Leo, Angela Soldano, Domenico Di Bisceglie, Rosanna Tedone, Porzia Volpe, Pietro Leone, Annalisa Miccoli e Gianni Di Mauro.
A completare l'atmosfera scenica, le voci fuori campo di Marco Lanciotto e Grazia Mangione.
Lo spettacolo ha confermato ancora una volta la vitalità del Gruppo Teatrale Arca APS, capace di coniugare tradizione e passione, offrendo al pubblico non solo divertimento, ma anche un prezioso momento di riconoscimento culturale.
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