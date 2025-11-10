Brokeback Mountain. <span>Foto Anna Lops</span>
Brokeback Mountain. Foto Anna Lops
Eventi

Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain”

Primo appuntamento della stagione teatrale 2025/2026

Corato - lunedì 10 novembre 2025 10.20
La stagione teatrale 2025/2026 è stata inaugurata nella serata di ieri, 9 novembre, con una toccante messa in scena di "Brokeback Mountain" che ha visto Malika Ayane, insieme a Edoardo Purgatori e Filippo Contri, incantare l'intero teatro comunale. In scena anche Mimosa Campironi e Matteo Milani.

Una storia d'amore e di accettazione ambientata nel rurale e povero Wyoming e che attraversa l'intero '900: i diciannovenni Ennis e Jack si incontrano per la prima volta grazie a un lavoro da pastori su una montagna isolata e da quel legame nasce un amore travolgente e segreto lungo vent'anni.

Lo spettacolo, per la prima volta in Italia, è una produzione teatrale con musiche dal vivo basato sul racconto di Annie Proulx. I brani originali di Dan Gillespie Sells, interpretati dall'intensa voce di Malika Ayane, hanno accompagnato l'intera storia, scandendo i momenti più intimi e dando voce ai tumulti interiori dei due protagonisti.

La proiezione di immagini sullo sfondo ha rappresentato la riproposizione di un passato e di un futuro sempre presenti.
5 fotoBrokeback Mountain
Brokeback MountainBrokeback MountainBrokeback MountainBrokeback MountainBrokeback Mountain
Sul palco anche una live band che ha costruito il tessuto sonoro della serata, composta da Marco Bosco al pianoforte, Giulio Scarpato per basso e contrabbasso e Giacomo Belli alle chitarre.

Il linguaggio scenico è stato essenziale ma intenso grazie ad oggetti di vita rurale che hanno permesso a Purgatori e Contri di raccontare i loro personaggi in maniera ancora più realistica e credibile.

Quella di ieri sera è stata una rappresentazione coinvolgente di un amore senza tempo e universale raccontato con diverse forme artistiche e che ha portato a un lunghissimo applauso da parte del pubblico.
  • Teatro
  • teatro comunale
Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera
10 novembre 2025 Alla Parrocchia del Sacro Cuore una serata di memoria e preghiera
Laila,figlia dei cedri e del mare una storia di rinascita e impegno sociale apre il biennio FIDAPA Corato
10 novembre 2025 Laila,figlia dei cedri e del mare una storia di rinascita e impegno sociale apre il biennio FIDAPA Corato
Altri contenuti a tema
Corato riconosciuta "città d'arte": il turismo vola con una crescita a doppia cifra Vita di Città Corato riconosciuta "città d'arte": il turismo vola con una crescita a doppia cifra Il settore extra-alberghiero e le politiche comunali coerenti trainano arrivi e presenze, con l'identità culturale al centro della strategia di sviluppo
“La grammatica delle abitudini”, al via la stagione teatrale 2025/2026 a Corato “La grammatica delle abitudini”, al via la stagione teatrale 2025/2026 a Corato Ieri la presentazione ufficiale della stagione
"Una Finestra sul Cortile", ad Andria giù il sipario su Castel dei Mondi Speciale "Una Finestra sul Cortile", ad Andria giù il sipario su Castel dei Mondi Va in archivio la XXIX edizione, apripista al prossimo “Trentennale” del Festival
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Speciale Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Positivo riscontro di critica e di pubblico per la kermesse di Andria con il sostegno di Regione Puglia e Puglia culture
Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico Attualità Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico Il costo totale dell’intervento è pari a 500mila euro
“Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi Speciale “Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi Ai nastri di partenza la storica kermesse promossa dalla Città di Andria, con Regione Puglia e Puglia Culture
The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria Speciale The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria Appuntamento per sabato 6 settembre presso il Centro Fornaci alle ore 21.15
"...Fino alle stelle!": lo spettacolo finale per i 150 anni del Teatro di Corato "...Fino alle stelle!": lo spettacolo finale per i 150 anni del Teatro di Corato È una commedia musicale che si terrà domenica 27 aprile
Ogni goccia restituita alla terra: la visione di Legambiente Corato per un futuro sostenibile
10 novembre 2025 Ogni goccia restituita alla terra: la visione di Legambiente Corato per un futuro sostenibile
Seconda sconfitta stagionale per il Corato: vince il Borgorosso Molfetta 5-1
10 novembre 2025 Seconda sconfitta stagionale per il Corato: vince il Borgorosso Molfetta 5-1
Chakda Khadija, dal Marocco a cittadina italiana: la costruzione di una nuova vita
10 novembre 2025 Chakda Khadija, dal Marocco a cittadina italiana: la costruzione di una nuova vita
Danneggia l’auto della Polizia Locale: identificato e denunciato un 47enne
9 novembre 2025 Danneggia l’auto della Polizia Locale: identificato e denunciato un 47enne
B.Molfetta-Corato, Mastroviti carica: «Bisogna applaudire questa squadra. Sin qui sorprendenti»
8 novembre 2025 B.Molfetta-Corato, Mastroviti carica: «Bisogna applaudire questa squadra. Sin qui sorprendenti»
Passaggio a livello di Via Bagnatoio: «Accordo tra Regione Puglia e Ferrotramviaria per una strada alternativa»
8 novembre 2025 Passaggio a livello di Via Bagnatoio: «Accordo tra Regione Puglia e Ferrotramviaria per una strada alternativa»
Adriatica Industriale Virtus, al PalaLosito arriva l’Invicta Molfetta
8 novembre 2025 Adriatica Industriale Virtus, al PalaLosito arriva l’Invicta Molfetta
“Sia la pace tra gli uomini”: evento culturale al CICRES di Corato
8 novembre 2025 “Sia la pace tra gli uomini”: evento culturale al CICRES di Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.