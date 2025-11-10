Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain”

5 foto Brokeback Mountain

La stagione teatrale 2025/2026 è stata inaugurata nella serata di ieri, 9 novembre, con una toccante messa in scena di "" che ha visto, insieme a, incantare l'intero teatro comunale. In scena anche Mimosa Campironi e Matteo Milani.Una storia d'amore e di accettazione ambientata nel rurale e povero Wyoming e che attraversa l'intero '900: i diciannovennisi incontrano per la prima volta grazie a un lavoro da pastori su una montagna isolata e da quel legame nasce un amore travolgente e segreto lungo vent'anni.Lo spettacolo, per la prima volta in Italia, è una produzione teatrale con musiche dal vivo basato sul racconto di. I brani originali di, interpretati dall'intensa voce di Malika Ayane, hanno accompagnato l'intera storia, scandendo i momenti più intimi e dando voce ai tumulti interiori dei due protagonisti.La proiezione di immagini sullo sfondo ha rappresentato la riproposizione di un passato e di un futuro sempre presenti.Sul palco anche una live band che ha costruito il tessuto sonoro della serata, composta daal pianoforte,per basso e contrabbasso ealle chitarre.Il linguaggio scenico è stato essenziale ma intenso grazie ad oggetti di vita rurale che hanno permesso a Purgatori e Contri di raccontare i loro personaggi in maniera ancora più realistica e credibile.Quella di ieri sera è stata una rappresentazione coinvolgente di un amore senza tempo e universale raccontato con diverse forme artistiche e che ha portato a un lunghissimo applauso da parte del pubblico.