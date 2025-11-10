Eventi
Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain”
Primo appuntamento della stagione teatrale 2025/2026
Corato - lunedì 10 novembre 2025 10.20
La stagione teatrale 2025/2026 è stata inaugurata nella serata di ieri, 9 novembre, con una toccante messa in scena di "Brokeback Mountain" che ha visto Malika Ayane, insieme a Edoardo Purgatori e Filippo Contri, incantare l'intero teatro comunale. In scena anche Mimosa Campironi e Matteo Milani.
Una storia d'amore e di accettazione ambientata nel rurale e povero Wyoming e che attraversa l'intero '900: i diciannovenni Ennis e Jack si incontrano per la prima volta grazie a un lavoro da pastori su una montagna isolata e da quel legame nasce un amore travolgente e segreto lungo vent'anni.
Lo spettacolo, per la prima volta in Italia, è una produzione teatrale con musiche dal vivo basato sul racconto di Annie Proulx. I brani originali di Dan Gillespie Sells, interpretati dall'intensa voce di Malika Ayane, hanno accompagnato l'intera storia, scandendo i momenti più intimi e dando voce ai tumulti interiori dei due protagonisti.
La proiezione di immagini sullo sfondo ha rappresentato la riproposizione di un passato e di un futuro sempre presenti. Sul palco anche una live band che ha costruito il tessuto sonoro della serata, composta da Marco Bosco al pianoforte, Giulio Scarpato per basso e contrabbasso e Giacomo Belli alle chitarre.
Il linguaggio scenico è stato essenziale ma intenso grazie ad oggetti di vita rurale che hanno permesso a Purgatori e Contri di raccontare i loro personaggi in maniera ancora più realistica e credibile.
Quella di ieri sera è stata una rappresentazione coinvolgente di un amore senza tempo e universale raccontato con diverse forme artistiche e che ha portato a un lunghissimo applauso da parte del pubblico.
