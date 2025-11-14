Tutto il teatro. <span>Foto Anna Lops</span>
Tutto il teatro. Foto Anna Lops
Eventi

Il nuovo progetto “Tutto il Teatro” della Compagnia Acasă

Ieri la presentazione e la messa in scena di “H24_ Acasă”

Corato - venerdì 14 novembre 2025 12.36
Ieri 13 novembre, nella sede storica della Biblioteca comunale è stato presentato il progetto Archivio e Centro di Drammaturgia "Tutto il Teatro", ideato e realizzato dalla Compagnia Acasă in collaborazione con il Comune di Corato all'interno del progetto Open Library, finanziato dalla Regione Puglia.

Come spiegato da Marilù Ursi e da Valeria Simone della compagnia, il progetto articola una doppia funzione: un archivio e un centro di drammaturgia.

Per la prima volta, la Biblioteca comunale ospiterà testi teatrali classici, contemporanei e inediti destinati alla conservazione, consultazione e valorizzazione. Nato dall'idea che i testi teatrali non devono solo essere messi in scena ma rappresentare un vero e proprio collante per la comunità, l'archivio diventa storia della tradizione locale. A questo si aggiunge il forte valore di rete culturale attraverso il coinvolgimento di molti studenti universitari, e non solo, che potranno prendere in prestito o consultare le opere teatrali.

È possibile contribuire all'ampliamento dell'archivio effettuando delle donazioni. Ad oggi, la donazione più rilevante è stata quella del professor Franco Perrelli.
7 fotoTutto il teatro
Tutto il teatroTutto il teatroTutto il teatroTutto il teatroTutto il teatroTutto il teatroTutto il teatro
Accanto all'archivio, il centro di drammaturgia offre una formazione aperta a tutti. Il coinvolgimento è anche per le scuole, con un focus specifico su alcuni autori teatrali, e per i licei coreutici, con progetti specifici sul balletto.

A seguito della presentazione, lo spettacolo inedito "H24_ Acasă": un progetto ideato da Valeria Simone, allestito in forma itinerante. Quattro monologhi e un'esibizione di danza su donne che migrano e che sono costrette a svolgere lavori di cura, con uno sguardo profondo sulle loro difficoltà e le loro speranze. Ritorna il tema della casa inteso in una duplice valenza: la casa natale abbandonata e la nuova casa trovata che non le appartiene.

In scena: "Strika" di e con Marialuisa Longo, "Petra" di Valeria Simone con Rossella Giugliano, "Altrove" di e con Annabella Tedone, "La vita è un diamante nero" di e con Arianna Gambaccini e "Tempo sospeso" di Belen Duarte con Maristella Tanzi.
  • Teatro
  • biblioteca comunale
