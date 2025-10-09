Eventi
“La grammatica delle abitudini”, al via la stagione teatrale 2025/2026 a Corato
Ieri la presentazione ufficiale della stagione
Corato - giovedì 9 ottobre 2025 9.10
Una stagione teatrale eterogenea, accessibile a tutti e pregna dei temi più disparati, continuerà il lavoro di valorizzazione della cultura su cui Corato punta: presentata ieri 8 ottobre, presso la Biblioteca Comunale, rappresenta il risultato di un cartellone pensato sin da giugno.
A presentare il cartellone il sindaco Corrado De Benedittis, l'assessore alle politiche culturali Beniamino Marcone, il dirigente del I settore Pippo Sciscioli, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e la responsabile delle attività teatrali Puglia Culture Giulia Delli Santi.
Il titolo "La grammatica delle abitudini" spiega perfettamente l'intento perseguito già dal 2022: come la grammatica organizza la lingua per trasformarla in comunicazione efficace, così il teatro si propone di trasformare in azione il pensiero e il sentimento collettivi.
Dopo la stagione precedente che ha guadagnato diversi sold out, portando a un incremento del turismo e dell'economia locale, il cartellone attuale ospiterà eccellenze del teatro, della musica e della danza. 15 gli appuntamenti principali che spaziano dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea per regalare una visione internazionale al pubblico. Tanti i volti noti che si affacceranno sulla scena: da Malika Ayane a Francesco Pannofino, a Elio Germano e Giulio Corsi. Torneranno anche i venerdì culturali nella loro terza edizione: un viaggio tra economia, diritto, poesia, etica e spiritualità per leggere il mondo che ci scorre accanto. Quattro gli incontri che, nel 2026, trasformeranno il Chiostro del Comune in un vero e proprio jazzclub grazie al lavoro di Pierluigi Balducci.
Per concludere "La grammatica della meraviglia" di Claudia Lerro e Patrizia Labianca: la rassegna dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, in cui verranno affrontate anche tematiche civili e contemporanee.
La stagione inizierà il 9 novembre e si svolgerà interamente all'interno del teatro comunale.
Sarà possibile effettuare l'acquisto degli abbonamenti in prelazione dal 9 al 15 ottobre nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30, presso la biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale. Segue gli stessi orari la vendita dei nuovi abbonamenti a partire dal 17 ottobre e i pacchetti fai da te e i biglietti dei singoli spettacoli in vendita dal 23 ottobre. Dal 4 novembre sarà aperta la biglietteria online.
A presentare il cartellone il sindaco Corrado De Benedittis, l'assessore alle politiche culturali Beniamino Marcone, il dirigente del I settore Pippo Sciscioli, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e la responsabile delle attività teatrali Puglia Culture Giulia Delli Santi.
Il titolo "La grammatica delle abitudini" spiega perfettamente l'intento perseguito già dal 2022: come la grammatica organizza la lingua per trasformarla in comunicazione efficace, così il teatro si propone di trasformare in azione il pensiero e il sentimento collettivi.
Dopo la stagione precedente che ha guadagnato diversi sold out, portando a un incremento del turismo e dell'economia locale, il cartellone attuale ospiterà eccellenze del teatro, della musica e della danza. 15 gli appuntamenti principali che spaziano dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea per regalare una visione internazionale al pubblico. Tanti i volti noti che si affacceranno sulla scena: da Malika Ayane a Francesco Pannofino, a Elio Germano e Giulio Corsi. Torneranno anche i venerdì culturali nella loro terza edizione: un viaggio tra economia, diritto, poesia, etica e spiritualità per leggere il mondo che ci scorre accanto. Quattro gli incontri che, nel 2026, trasformeranno il Chiostro del Comune in un vero e proprio jazzclub grazie al lavoro di Pierluigi Balducci.
Per concludere "La grammatica della meraviglia" di Claudia Lerro e Patrizia Labianca: la rassegna dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, in cui verranno affrontate anche tematiche civili e contemporanee.
La stagione inizierà il 9 novembre e si svolgerà interamente all'interno del teatro comunale.
Sarà possibile effettuare l'acquisto degli abbonamenti in prelazione dal 9 al 15 ottobre nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30, presso la biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale. Segue gli stessi orari la vendita dei nuovi abbonamenti a partire dal 17 ottobre e i pacchetti fai da te e i biglietti dei singoli spettacoli in vendita dal 23 ottobre. Dal 4 novembre sarà aperta la biglietteria online.