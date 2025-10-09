“La grammatica delle abitudini”, al via la stagione teatrale 2025/2026 a Corato

5 foto Presentazione stagione teatrale

Una stagione teatrale eterogenea, accessibile a tutti e pregna dei temi più disparati, continuerà il lavoro di valorizzazione della cultura su cui Corato punta: presentata ieri 8 ottobre, presso la Biblioteca Comunale, rappresenta il risultato di un cartellone pensato sin da giugno.A presentare il cartellone il sindaco Corrado De Benedittis, l'assessore alle politiche culturali Beniamino Marcone, il dirigente del I settore Pippo Sciscioli, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e la responsabile delle attività teatrali Puglia Culture Giulia Delli Santi.Il titolo "" spiega perfettamente l'intento perseguito già dal 2022: come la grammatica organizza la lingua per trasformarla in comunicazione efficace, così il teatro si propone di trasformare in azione il pensiero e il sentimento collettivi.Dopo la stagione precedente che ha guadagnato diversi sold out, portando a un incremento del turismo e dell'economia locale, il cartellone attuale ospiterà. 15 gli appuntamenti principali che spaziano dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea per regalare una visione internazionale al pubblico. Tanti i volti noti che si affacceranno sulla scena: da Malika Ayane a Francesco Pannofino, a Elio Germano e Giulio Corsi.Torneranno anche inella loro terza edizione: un viaggio tra economia, diritto, poesia, etica e spiritualità per leggere il mondo che ci scorre accanto. Quattro gli incontri che, nel 2026, trasformeranno il Chiostro del Comune in un vero e proprio jazzclub grazie al lavoro di Pierluigi Balducci.Per concludere "" di Claudia Lerro e Patrizia Labianca: la rassegna dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, in cui verranno affrontate anche tematiche civili e contemporanee.La stagione inizierà il 9 novembre e si svolgerà interamente all'interno del teatro comunale.Sarà possibile effettuare l'acquisto degli abbonamenti in prelazione dal 9 al 15 ottobre nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30, presso la biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale. Segue gli stessi orari la vendita dei nuovi abbonamenti a partire dal 17 ottobre e i pacchetti fai da te e i biglietti dei singoli spettacoli in vendita dal 23 ottobre. Dal 4 novembre sarà aperta la biglietteria online.