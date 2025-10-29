Corato riconosciuta "città d'arte" il turismo vola con una crescita a doppia cifra

Corato si afferma come una destinazione turistica in forte crescita e ottiene un prestigioso riconoscimento istituzionale: l'inserimento ufficiale tra le Città d'Arte della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 056/DIR/2025/00010.I dati sui flussi turistici confermano questa traiettoria: gli arrivi totali nei primi sette mesi del 2025 hanno registrato un impressionante +27,64%, raggiungendo quota 15.196, mentre le presenze (pernottamenti) sono aumentate del +26,51%, toccando 34.316.Un trend che prosegue la notevole crescita registrata nel 2024. Il cuore di questo sviluppo è il comparto extra-alberghiero, trainato da 81 locazioni turistiche non imprenditoriali, 19 affittacamere e 11 B&B, privilegiando strutture di piccole e medie dimensioni che favoriscono un'accoglienza diffusa.Il riconoscimento di "Città d'Arte" non è un mero simbolo, ma un atto che premia il patrimonio storico-architettonico e la coerenza dell'offerta culturale della città, che include la Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani", il Museo della città e del territorio, e il Teatro Comunale, soprannominato il "Piccolo Petruzzelli".L'identità culturale è valorizzata anche da eventi di rilievo come il Carnevale Coratino, Gusto Jazz e Il Pendio.Questo successo è il risultato di politiche comunali mirate, che hanno unito la semplificazione amministrativa al supporto degli operatori e a investimenti nel decoro urbano, nella fruizione culturale e nella promozione territoriale. La visione è quella di una città che non si limita ad attrarre visitatori, ma si prepara ad accoglierli, valorizzando ogni risorsa.A riprova della sua efficacia amministrativa, Corato è rientrata tra i primi cinque comuni in Puglia ad aggiudicarsi il finanziamento per i Distretti Urbani del Commercio e ha ottenuto risorse per la seconda edizione di PrimaVera Fest.Il Comune è stato anche finalista al premio nazionale "PA OK!" con un progetto innovativo per la semplificazione della relazione tra cittadini e amministrazione.L'avv. Pippo Sciscioli, Dirigente del 1° Settore, sottolinea che la strategia vincente è stata l'interpretazione di cultura e turismo come due facce della stessa medaglia di sviluppo urbano e identitario.Corato, dunque, guarda al futuro con l'obiettivo di consolidare quanto costruito, espandere l'offerta per attrarre un pubblico sempre più internazionale e fare del turismo una leva di coesione sociale e sostenibilità.