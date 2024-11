Granoro, nuova veste grafica e pack riciclabile per la pasta del Bari

Una gustosa novità attende i tifosi e gli appassionati del Bari. La special edition della pasta di filiera 100% Puglia prodotta dal, disponibile in due formati, Strascinati e Penne birigate inbrandizzati, si rinnova nella veste grafica e introduce una importante novità: i nuovi packSi tratta di un incarto che rispetta i criteri ESG sulla sostenibilità ambientale attraverso il quale Granoro riduce del 35% l'utilizzo della plastica.La special edition evoca i colori biancorossi e mette in evidenza sul fronte della confezione e sul retro il logo della SSC Bari Calcio rappresentato dal "galletto", iconografia storica della squadra barese.Il Pastificio Granoro, che anche per la stagione sportiva in corso è Main Sponsor della SSC Bari nel campionato di serie B, è presente con il suo marchio sul pantaloncino ufficiale da gara della formazione biancorossa. È possibile acquistarla nei più importanti supermercati del territorio, presso lo Store Ufficiale della SSC Bari e sullo shop online Granoro.