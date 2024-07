Granoro conferma la partnership con la SSC Bari

«Un progetto avviato sei anni fa – spiega, Amministratore Delegato di Granoro - per sostenere una delle più alte espressioni sportive del territorio, la storica squadra del Bari. E' sempre con questo spirito che rinnoviamo la partnership con la SSC Bari e con la famiglia De Laurentiis con cui condividiamo valori educativi importanti, come lo sport, fondamentale per lo sviluppo di competenze motorie, emotive e relazionali, e che importanti studi dimostrano trasferibili in altri contesti formativi e culturali. Perché lo sport educa alla lealtà, al rispetto delle persone e delle regole, alla solidarietà, alla stima verso sé stessi e alla cura del proprio benessere fisico, e quindi alla scelta di una alimentazione sana, equilibrata e corretta.Anche per la stagione calcistica 2024/2025 dellain serie B (al via il 17 agosto con la gara interna contro la Juve Stabia),sarà uno deie il suo marchio sarà presente sul pantaloncino ufficiale da gara della formazione biancorossa. Sono previste inoltre durante l'anno tante iniziative collaterali per essere vicini e stringersi alla Squadra, alla Città, alla nostra Regione».«Il sodalizio che lega SSC Bari e Granoro è ormai pluriennale – aggiunge, Presidente dei biancorossi». «Il gruppo guidato da Marina Mastromauro si conferma un compagno di viaggio capace di infondere ulteriore motivazione al nostro percorso. Questa partnership continua a evolversi nel tempo, rafforzandosi e sfidando anche i momenti difficili. Con Granoro condividiamo mission e valori aziendali e all'inizio di ogni stagione sono felice di sapere che il nostro cammino insieme continua. Con loro, sin dall'inizio, abbiamo potuto avere un ruolo da protagonisti su un tema fondante per lo sport e la vita quotidiana: il mantenere un corretto stile di vita e un'alimentazione sana».