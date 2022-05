Il biglietto acquistato mercoledì sera. E si scatena la curiosità per conoscere l'identità del vincitore

È stato acquistato in una rivendita di viale Vittorio Veneto, a Corato, il biglietto del "Gratta e vinci" che ha fruttato un premio di 500 mila euro nella serata di mercoledì 18 maggio.Il contenuto del tagliando, compreso fra i giochi "Mega miliardario" del valore di 10 euro, ha fruttato la seconda massima vincita possibile (il limite per quel tipo di biglietto è 2 milioni), comunque destinata a cambiare la vita del fortunato giocatore. E in città, naturalmente, si è scatenata la curiosità dei più, determinati a conoscere l'identità del vincitore.