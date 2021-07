Gusto Jazz, appuntamento con Cesare Dell'Anna e il suo GirodiBanda

La terza edizione del Festival GustoJazz, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica, si svolge a Corato da mercoledì 21 luglio a domenica 1 agosto 2021.GustoJazz, è promosso dal Comune di Corato in partenariato con l'Associazione Culturale Art Promotion e cofinanziato dalla Regione Puglia - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, come da Avviso Pubblico per "Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche"."Musica jazz in tutte le sue forme, coniugata con l'enogastronomia e la promozione e valorizzazione del territorio. Dodici giorni consecutivi con ben 50 attività suddivise fra concerti nazionali e pugliesi, serate dedicate alla gastronomia del territorio ed attività dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica per bambini ed adulti. L'emergenza sanitaria - dichiara il direttore artistico Alberto La Monica - ci obbligherà al rispetto dei protocolli previsti e dunque anche a limitare il numero degli spettatori che potranno fruire degli eventi. Ma proprio per questo abbiamo messo in campo tante attività rivolte ad un pubblico eterogeneo, che speriamo possano rappresentare una offerta culturale appetibile per tutti i gusti ed esigenze. Una nota a parte meritano le attività previste per i bambini che invitiamo numerosi a sperimentarsi nei caldi pomeriggi estivi. L'obiettivo è far diventare GustoJazz il più esclusivo appuntamento culturale della città, coinvolgendo i residenti e attraendo i turisti. Invaderemo la città, utilizzando piazze e spazi aperti, Piazza Abbazia, Piazzetta dei Bambini, Piazza Cesare Battisti ed il Parco Comunale."Il programma musicale prosegue con le esibizioni di alcuni fra i più noti nomi del panorama jazzistico italiano e pugliese, sempre coadiuvate giornalmente da attività di valorizzazione e promozione della enogastronomia.Venerdì 23 luglio presso il Rocket in Piazza Di Vagno alle ore 18 conversazione musicale con il trombettista Cesare Dell'Anna, appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica jazz.Contemporaneamente dalle 18 alle 19 in Piazzetta dei Bambini, il laboratorio artistico gratuito per bambini "dall'Orto all'Arte" e dalle 19 alle 20 il laboratorio artistico gratuito per adulti "dall'Arte all'Orto", tenuti dall'artista Bice Perrini, founder di Coloribo.com. Per l'occasione, verrà offerto un piccolo rinfresco ai bambini partecipanti, in collaborazione con Sottovoce.Alle ore 21 in Piazza Cesare Battisti ad ingresso gratuito, reading dell'attrice coratina Claudia Lerro "Vita esemplare di un uomo semplice" sulla vita vera di uno dei musicisti della storica banda Miglietta e, a seguire, alle 21.30 il concerto ad ingresso gratuito di Cesare Dell'Anna con GirodiBanda.Come palcoscenico naturale, il Maestro Cesare Dell'Anna con il suo GirodiBanda si esibirà nella cassa armonica illuminata dalle luminarie, da sempre il palco per eccellenza nel quale si esibiscono le bande pugliesi durante le feste patronali. GirodiBanda segue l'intento di attualizzare la musica popolare intesa in senso stretto, passando dalle marce sinfoniche classiche del repertorio bandistico dei Maestri E. Abate e N. Ippolito alla musica tradizionale salentina, fino ad arrivare a quella folk popolare e a quella balkan-jazz con arrangiamento per organico bandistico. L'organico diretto dal Maestro Cesare Dell'Anna è composto da oltre 30 musicisti e viene completato dalla presenza di giocolieri e artisti di strada che rendono unica, colorata e stravagante la parata itinerante e l'intero show, un evento unico da non perdere.Inoltre, dal 21 luglio al 1 agosto nelle vie dello shopping di Corato "Shopping Art": esposizione di artigianato locale e artistico, in collaborazione con il Comitato "Via Francigena del Sud-Corato".Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente per il contrasto all'emergenza epidemiologica.Per motivi di sicurezza, i laboratori musicali ed artistici non potranno superare le 15 unità per turno. Pertanto, si raccomanda la prenotazione via WhatsApp al numero 388-8942266.