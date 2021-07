Con Gusto Jazz scoprire Corato con occhi d'incanto

12 foto Gusto Jazz - Guida emotiva e food experience

Pomeriggio all'insegna della scoperta di Corato con occhi diversi quello del primo sabato di Gusto Jazz. Ieri, grandi e piccini hanno esplorato la città accompagnati dalle esperte guide dell'Associazione Ecoèvita, gruppo di studi e didattica ambientale Francesco Leandro e Margherita Zenzola, guide ambientali e del Comitato Via Francigena del Sud Corato che ha organizzato il tour in collaborazione con Teatri Di.Versi.Unaguida emotiva", un itinerario culturale teatralizzato tra le più belle corti e scorci del centro antico della città, con guida turistica, attori in costume e musici, che nasce da due elementi base come fili conduttori: l'acqua, che a Corato vede l'opera condotta da Matteo Renato Imbriani per la nascita dell'Acquedotto Pugliese che ha radicalmente cambiato la vita dei pugliesi, e la pietra del nostro territorio caratterizzato da roccia calcarea.Illustrando la toponomastica, toccando alcuni dei tasselli della Via Francigena, della Via Appia e della via Micaelica, improvvise apparizioni medievali hanno incantato i partecipanti al tour coinvolgendo anche i più piccoli. Sul filo conduttore della storia della famiglia Patroni Griffi, i performers di Teatri Di.Versi hanno portato in scena "La Beatrice" innamorata sul balcone di Palazzo De Mattis, il tema della fascinazione di "Malamore" messo in scena nel cortile di Palazzo Gentile, fino a "Questo è il mio teatro" sul piazzale antistante il Teatro Comunale a rievocare proprio la fondazione del teatro.Il percorso di scoperta passa anche dalle papille gustative con lo street food e wine experience in Piazza Abbazia, dedicata all'arte casearia, dalla burrata e al "Canestrato Pugliese DOP", principe dei pecorini, con una esibizione dimostrativa dal vivo del casaro e produzione live di formaggio fresco a pasta filata. Una degustazione come sempre con la collaborazione degli entusiasti studenti dell'Istituto per i servizi enogastronomici "L. Tandoi", con una proposta agrodolce piacevolmente inaspettata per il palato. Ad accompagnare il tutto l'eccellenza del buon vino di produzione locale.Se le vie del centro, dal 21 luglio al 1 agosto, sono attraversate da musica in filodiffusione e allestite dalle vetrine dell'artigianato dello "Shopping Art", in collaborazione con il Comitato "Via Francigena del Sud-Corato", sotto l'arco di Piazza Abbazia il noto Dj producer Fabio Tosti ha impreziosito la serata con una accurata e rinomata selezione in vinile di musica Jazz, Bossa, Jazz House.