Little free library la libreria di comunità

Nella nostra Città che Legge è stata installata nei primi giorni di febbraio una little free library, una piccola casetta che funge da libreria aperta a tutti, dove poter prendere un libro e lasciare un libro liberamente, in Piazza Vittorio Emanuele, nei pressi dell'area giochi, con libri adatti a bambini e ragazzi per sensibilizzarli al libero accesso ai libri, alla partecipazione attiva e anche al rispetto dell'arredo urbano.Giorni fa la piccola libreria è stata rovinata: le ante sono state rotte, cosi come, settimane addietro, erano stati sottratti i pomelli colorati.L'atto genera rabbia e sconforto. Ciò che però non traspare e non fa notizia è il gesto del cittadino silenzioso che ha sostituito i pomelli e ha riparato, sia pur alla buona, le piccole ante.Una dimostrazione semplice e profonda del senso del Bene comune.Tutti i cittadini sono invitati a essere parte attiva: a donare un libro bello, adatto ai bambini, un libro pensato. A lasciare una dedica che leggerà il futuro lettore.A fare passaparola. A fare la sua parte. A contribuire alla comunità.Il progetto, ideato dal Presidio del Libro di Corato e Nati per Leggere, è patrocinato e sostenuto dal Comune di Corato.Si svolge in collaborazione con la Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e l'associazione Presidi del Libro.