“L’arcobaleno a tavola”: a Corato arriva un laboratorio per famiglie

A partire da domani, mercoledì 11 settembre, sul territorio di Corato è possibile partecipare al laboratorio "L'arcobaleno a tavola", un laboratorio socializzante per famiglie, promosso dal Centro Servizi per le Famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato alla Città Solidale – Politiche Sociali.Il laboratorio consiste in 3 incontri che si svolgeranno presso il Centro Servizi per le Famiglie, sito in Via Talete n 2, nelle date del 11,18 e 25 settembre dalle 17.00 alle 18.00.Tre incontri in cui i partecipanti avranno modo di sperimentare giochi sensoriali, conoscere i 5 colori del benessere e preparare cibi salutari.Gli incontri saranno gratuiti, rivolte ai cittadini del territorio.Il laboratorio è da considerarsi un'innovativa esperienza, basata su divertimento e socializzazione.