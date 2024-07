Contributi economici per famiglie numerose: c'è l'avviso a Corato

L'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi ha pubblicato un bando per sostenere le spese ludiche e sanitarie delle famiglie numerose residenti nei tre Comuni, ai fini di favorirne il benessere.L'obiettivo è quello di prevenire l'eventuale disagio socio-economico che potrebbero derivare dalla numerosità del nucleo familiare e dalle spese connesse al quotidiano sostentamento."Famiglie numerose" sono quei nuclei, anche monogenitoriali, con numero di figli conviventi fiscalmente a carico pari o superiore a tre - compresi eventuali minori in affidamento familiare, in affido preadottivo - composti da cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione Europea, oppure, per i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti in Puglia da almeno sei mesi.I nuclei familiari richiedenti non devono avere un ISEE superiore a € 25.000.Le tipologie di intervento per cui è possibile ricevere un contributo a rimborso delle spese sostenute sono: a) attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi (campi scuola, vacanze studio, accesso a musei, teatri, cinema, attività sportive, ecc.); b) spese per ticket sanitari e visite specialistiche.Le risorse per l'Avviso Pubblico ammontano ad € 63.015,95 e rivengono da un finanziamento regionale.Ogni nucleo familiare potrà fruire di un contributo economico massimo di € 1.000 in relazione all'ISEE, al numero di componenti e ad eventuali persone con disabilità presenti in casa. Se la somma complessiva richiesta dovesse superare il budget a disposizione, i contributi saranno rideterminati in modo proporzionale alla somma disponibile.Le domande potranno essere inviate entro e non oltre il 30/09/2024 secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico e dalla modulistica visionabile qui: https://bit.ly/avviso-famiglie-numerose I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci, Daniela Zappatore, esprimono soddisfazione per l'opportunità e invitano le famiglie a partecipare.