"Abbi cura di te": a Corato un laboratorio per famiglie

A partire da mercoledì 23 ottobre sul territorio di Corato sarà possibile partecipare al laboratorio "Abbi cura di te", un laboratorio socializzante per famiglie, promosso dal Centro Servizi per le Famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato alla Città Solidale – Politiche Sociali.Il laboratorio consiste in 2 incontri che si svolgeranno presso il Centro Servizi per le Famiglie, sito in Via Talete n 2, nelle date del23 ottobre e 6 novembre dalle ore 17.00.Due incontri in cui i partecipanti, guidati da un'istruttrice di fitness, svolgeranno semplici esercizi di movimento a corpo libero per migliorare la mobilità e la postura. Gli incontri serviranno a sottolineare l'importanza della cura e del benessere psicofisico.Gli incontri saranno gratuiti, rivolte ai cittadini del territorio. Il laboratorio è da considerarsi un'innovativa esperienza, basata su divertimento e socializzazione.