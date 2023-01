Premio per la Pace 2023: oggi la consegna dei riconoscimenti

Saranno tre le scuole, rispettivamente il Liceo Artistico Federico Stupor Mundi e l'istituto comprensivo Tattoli De Gasperi di Corato e l'istituto comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna di Andria, che per il terzo anno consecutivo sono coinvolte per la realizzazione del Premio della Pace.La manifestazione, che torna dopo il periodo della pandemia, nata dalla collaborazione dell'istituto andriese e dell'associazione Fidelis Quadratum, attribuisce prestigiosi riconoscimenti ad autorevoli esponenti del territorio regionale e nazionale per il loro impegno nel diffondere valori e azioni di pace.Sarà l'auditorium del Liceo Federico II Stupor Mundi il palcoscenico sul quale verranno conferiti i premi per la pace. La manifestazione è in programma oggi, Giovedì 19 Gennaio, alle ore 19 condotta da Ida Vinella.I prestigiosi riconoscimenti verranno conferiti alla Dott.ssa Fiammetta Perrone, Presidente nazionale della Fidapa, al dott. Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief, all'Avv. Francesco Bruno, alla prof.ssa Claudia Figliolia della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, all'attore Mingo De Pasquale, alla Dott.ssa Nunzia Lauritano Ceo dell'Università telematica Orienta Campus e a Craig Warwick, che grazie alle sue doti da sensitivo, ha collaborato con personalità come Lady Diana e Kate Winslet, è consulente nella ricerca di persone scomparse ed è diventato un volto noto prima in Inghilterra e poi in Italia.In questa occasione, gli alunni dell'istituto comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna di Andria, daranno vita allo spettacolo UNA BAMBINA, CIASCUNA BAMBINA, che parte dalla lettura della Carta dei Diritti della Bambina e dei Bambini curata dalla Fidapa.Nel corso della serata, inoltre, gli alunni dei due istituti comprensivi di Andria e Corato condivideranno riflessioni su valori quali la pace, la democrazia, l'uguaglianza e i diritti umani con la premiazione del Concorso l'Albero della Pace realizzato in collaborazione con le sezioni della Fidapa di Andria e Corato.