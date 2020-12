Il cibo della tradizione protagonista della "Pausa Caffè" del venerdì

È la terra che produce la vera ricchezza dei sapori pugliesi. Ingredienti raffinati che, opportunamente elaborati dalla maestria dello chef, regalano pietanze da copertina.Il Natale che ci apprestiamo a vivere non sarà il Natale delle grandi abbuffate ma certamente, da buoni pugliesi, non ci faremo mancare i piaceri della tradizione che a tavola esprimono il loro massimo potenziale.Una tradizione che diventa la base sulla quale gli artisti del gusto poi creano ed elaborano nuovi piatti destinati ad avere enorme successo.E nella nostra "Pausa Caffè" di questo pomeriggio si parlerà proprio di questo con tre grandi amici di Corato e tre ottimi cultori del gusto: l'agronomo e divulgatore Cataldo Tandoi, lo chef Antonio Lucatelli e il genio della pizza Michele Aucelli.Appuntamento a questo pomeriggio alle 16 per una nuova interessantissima "Pausa Caffè".