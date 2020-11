Una "Pausa Caffè" a distanza con Luciana De Palma

Le restrizioni legate all'emergenza sanitaria ci impongono una ridefinizione delle nostre abitudini. Quel che avevamo programmato deve necessariamente essere ripensato nell'ottica della massima prudenza e dell'osservanza delle disposizioni del governo.La nostra "Pausa Caffè", iniziata soltanto da due settimane, partita da una idea di Aldo Capogna e Giuseppe Di Bisceglie e resa possibile grazie a Nino e Francesco Manfredi che hanno messo a disposizione il Caffè Manfredi come location in cui ambientare le nostre chiacchierate dinanzi ad un caffè, deve necessariamente adeguarsi a quelle che sono le disposizioni anticontagio.Per questo, non essendo più possibile la somministrazione all'interno dei bar, ed essendo gli stessi aperti solo per attività da asporto, non ci sarà possibile prendere il caffè con il nostro ospite in quella accogliente saletta che ha ispirato il nostro programma.Tuttavia non demordiamo. L'emergenza sanitaria non fermerà le nostre chiacchierate, quei momenti di condivisione pubblica di pensieri che contribuiscono alla nostra crescita. E, se non sarà possibile fare una "Pausa Caffè" da Manfredi, faremo in modo che il caffè ci arrivi direttamente a casa ed accompagni la nostra chiacchierata a distanza.Nell'attesa che tutto ritorni alla normalità, dunque, renderemo virtuale la nostra chiacchierata con un collegamento a distanza con i nostri ospiti.Con noi oggi ci sarà Luciana De Palma, giornalista, poetessa e scrittrice. Con lei parleremo del ruolo catartico della poesia e della bellezza.Appuntamento, come di consueto, alle 16, per la nostra "Pausa Caffè".