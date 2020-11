Questo pomeriggio "Pausa Caffè ... a distanza " con don Vito Martinelli

Continuano le chiacchierate informali del venerdì pomeriggio dinanzi al buon caffè, anche se purtroppo ancora lontani dal bancone del Caffè Manfredi per rispondere alle restrizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.La nostra "Pausa Caffè" non si ferma e arricchisce la sua chiacchierata con un nuovo ospite: don Vito Martinelli.Parroco della Chiesa del Sacro Cuore di Corato ma anche giornalista, docente e studioso, don Vito dialogherà con Giuseppe Di Bisceglie sul risvolto umano dell'emergenza.Come ogni chiacchierata che si rispetti non è possibile prevedere quali altri ambiti di riflessione si riuscirà a toccare. Certo è che non mancherà la discussione su temi di interesse alla quale potranno partecipare anche gli ascoltatori con i loro commenti in diretta.Appuntamento, come di consueto, alle ore 16 su CoratoViva e sulle nostre pagine Facebook.