Il Comune di Corato assume nuovi funzionari, pubblicati i bandi di concorso

Funzionario Agronomo – 1 posto a tempo pieno e indeterminato, con riserva ai sensi degli articoli 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010.

Funzionario Assistente Sociale – 3 posti a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 riservati, ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e D.Lgs. 40/2017.

Funzionario Avvocato – 1 posto a tempo pieno e indeterminato.

Funzionario Contabile – 1 posto a tempo pieno e indeterminato.

Il Comune di Corato ha approvato e pubblicato in data odierna i bandi di concorso per l'assunzione di nuovi funzionari. I documenti ufficiali sono stati resi disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, sull'Albo Pretorio online e sul Portale del Reclutamento ( www.inpa.gov.it ). La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23:59 del 24 novembre 2024.Le posizioni aperte riguardano:Eventuali prove preselettive si terranno il 10 dicembre 2024.Le prove scritte si svolgeranno nelle seguenti date:• Funzionario Contabile e Assistente Sociale: 11 dicembre 2024• Funzionario Agronomo e Avvocato: 12 dicembre 2024Le informazioni riguardanti l'orario e il luogo delle prove saranno pubblicate con valore di notifica sul Portale del Reclutamento ( www.inpa.gov.it ) e sul sito istituzionale del Comune di Corato, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso".I candidati interessati potranno presentare domanda esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento, registrandosi con SPID, CIE, CNS o IDAS. Si ricorda che per le posizioni di agronomo, assistente sociale e avvocato è richiesta l'iscrizione o l'abilitazione ai rispettivi Albi professionali.Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.inpa.gov.it o la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale del Comune di Corato ( http://bit.ly/4hJdGvw ) ."Si tratta di concorsi che serviranno a completare l'opera di ristrutturazione della macchina comunale che questa Amministrazione ha portato avanti con convinzione in questi quattro anni. Inedita è l'introduzione, per Corato, della figura dell'Avvocato, in forza dell'istituzione del Servizio Autonomo di Avvocatura approvato nel 2021. Dopo i cinque concorsi comunali svolti nel 2022, riguardanti i vari settori, inclusa la Polizia Locale, si riparte con questa ulteriore stagione concorsuale. Credo sia un risultato importante che afferma la centralità del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, per un rigoroso ed efficace governo della città. Nel frattempo, sono in corso anche i concorsi ASIPU che selezioneranno figure riguardanti il personale tecnico-amministrativo ed operaio." Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis.