Il Comune di Corato cerca Assistenti sociali

Requisiti per l'ammissione

Il Comune di Corato ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla creazione di elenco di idonei all'assunzione a tempo pieno e determinato, per periodi non superiori a 3 anni, nel profilo professionale di "Assistente Sociale" — categoria D1 del sistema di classificazione del Personale degli Enti Locali.L'elenco potrà essere utilizzato:- per la sostituzione di personale collocato a riposo, per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure di copertura dei posti;- per esigenze temporanee ed eccezionali di potenziamento del Servizio Sociale Professionale comunale e dell'ambito di gestione associata dei servizi, ivi comprese quelle connesse agli interventi "Reddito di Cittadinanza" e/o misure di contrasto alla povertà.Il trattamento economico è corrispondente alla cat. D/1, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge e dal C.C.N.L. per il Comparto Regioni — Autonomie Locali vigente al momento dell'assunzione e dai successivi contratti collettivi, ivi compresa la tredicesima mensilità, eventuali assegni familiari e altre indennità, benefici di legge e contrattuali — se ed in quanto spettanti — al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti:a. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'U.E.;b. aver compiuto il diciottesimo anno d'età e non aver superato il limite massimo previsto per il collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età alla data di scadenza del bando;c. godimento dei diritti politici;d. essere iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;e. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;f. non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a misure di prevenzione;g. non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai pubblici uffici;h. per i concorrenti soggetti all'obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, ai sensi dell'art.1 della Legge 23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei confronti di tale obbligo;i. idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto messo a concorso;j. conoscenza di una lingua straniera comunitaria scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;k. capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.-Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in Sevizio Sociale oppure Laurea Triennale nella classe 6- Scienze del Servizio Sociale (DM 509/1999) o nella classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/2004), ovvero Laurea Magistrale o Laurea Specialistica nella classe 57/S – Programmazione e Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali (DM 509/1999), oppure Laurea Magistrale nella classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali (DM 270/2004);- Abilitazione alla Professione di Assistente sociale specialista con iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali Sez. A, ovvero Abilitazione alla Professione di Assistente Sociale con iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali Sez. B;- Documentata e specifica esperienza professionale, complessivamente non inferiore a 6 mesi, svolta sotto forma di lavoro subordinato e/o lavoro flessibile presso le PP.AA o presso soggetti privati incluso il lavoro autonomo, nell'ambito tematico sociale.I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione i seguenti requisiti: a. godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove d'esame., redatta in carta semplice secondo lo schema approvato unitamente al presente bando e sottoscritta, dovrà essere indirizzata a: Comune di Corato Piazza Matteotti n. 7, 70033 CORATO (BA), ed inoltrata, nella seguente modalità:• da indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF.Si precisa che le domande saranno ritenute ammissibili se provenienti da indirizzo PEC intestato personalmente al candidato in quanto elemento necessario alla identificazione del medesimo. In questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente. Il concorrente dovrà riportare come oggetto della PEC la seguente indicazione: < Domanda per selezione pubblica "Assistenti Sociali" -cat. D1">.