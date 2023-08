Il contest "Buttati" pronto per la finale di ballo con il giudice Garrison Rochelle

ala partire dalle 17.30 andrà in scena la finale del contest "" dedicata al. La giuria di espertidecreterà ilarrivato alle fasi finali del talent che nelle ultime settimane ha visto sfidarsi decine di aspiranti dj, ballerini e cantanti sul palco di piazza Ottagono, arrivati dalla Puglia e non solo. I candidati più talentuosi sono ora chiamati ad affrontarsi per l'ultima e cruciale esibizione davanti ad una giuria di esperti, che sabato vedrà l'eccezionale presenza diL'amatissimo ballerino e coreografo, e insegnante per tante edizioni nella scuola di "Amici", sceglierà il vincitore del contest che, oltre all'onore della vittoria della gara, si aggiudicherà anche il premio in palio, ovvero una gift card del valore di mille euro da spendere nel centro commerciale di Molfetta.tocca al canto, e sarà il maestro, anche lui storico volto della scuola di "Amici" e apprezzato musicista e compositore, nonché direttore di coro, a decretare il vincitore tra i candidati per la categoria del canto.Le finali concludono un lungo e divertente percorso iniziato a luglio in cui aspiranti e appassionati cantanti, ballerini e dj hanno avuto la possibilità di mostrare le proprie doti e dimostrare il proprio talento davanti al pubblico del Gran shopping.