Il contest per talenti del Gran Shopping arriva alle fasi finali

alinizieranno le fasi finali del talentNelle ultime settimane decine di aspiranti dj, ballerini e cantanti in Puglia e non solo si sono sfidati sul palco di piazza Ottagono e solo i candidati più talentuosi sono stati accuratamente scelti per l'ultima e cruciale esibizione davanti ad una giuria di esperti, capitanata da un ospite d'eccezione per ciascuna delle tre discipline, a cui verrà dedicata un'intera giornata per decretare il vincitore nelle finali di dj set, ballo e canto.Si inizia condj e producer pugliese con alle spalle la partecipazione al programma Top Dj dove si è distinto in gara con dieci fra i migliori dj di tutta Italia, chea partire dalle 17.30 sceglierà il miglior mix tra quelli arrivati in finale. Il vincitore si aggiudicherà una gift card del valore di 1.000 euro da spendere nel centro commerciale di Molfetta. Si proseguecon la finale dedicata al ballo con l'eccezionale presenza di. L'amatissimo ballerino e coreografo, e insegnante per tante edizioni nella scuola di "Amici", sceglierà il vincitore del premio in palio per il miglior ballerino.tocca al canto, e sarà il maestroa decretare il vincitore, grazie alla sua lunga carriera da direttore di coro e compositore, sceglierà il migliore tra i candidati alla vittoria del premio finale per il canto.Le finali concludono un lungo e divertente percorso iniziato a luglio in cui aspiranti e appassionati cantanti, ballerini e dj hanno avuto la possibilità di mostrare le proprie doti e dimostrare il proprio talento davanti al pubblico del Gran shopping, e iniziano la fase più emozionante in cui saranno veri esperti a decretare i vincitori.