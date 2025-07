Il coratino Stefano Sicolo alla traversata dello Stretto di Messina

Quattro ruvesi e un coratino si sono cimentati martedì scorso, 1° luglio, nella, percorrendo una distanza di circa 3500 metri. I cinque atleti della squadra di Adriatica Nuoto Ruvo, master "Akkuamania", sono(classe 1952),(classe 1959),(classe 1995),(classe 2003) e l'allenatore di Corato(classe 1992), i quali hanno colto la sfida di mettersi alla prova insieme ad altri venticinque partecipanti provenienti da varie parti d'Italia.Gli abiti nuotatori sono partiti dalla città siciliana fino a raggiungere la costa calabra, precisamente Cannitello, una frazione di Villa San Giovanni.«Ci siamo allenati tutto l'anno, partecipando ai trofei invernali in vasca. Nell'ultimo mese abbiamo spostato parte degli allenamenti in mare a Bisceglie, per prepararci all'esperienza in acque libere» spiega soddisfatto il gruppo, rendendo note le modalità di preparazione.Chiara, Stefano e Antonella hanno conquistato rispettivamente il secondo, terzo e quarto posto, terminando la traversata nei corrispondenti tempi di 52, 5 e 55 minuti; Francesco, invece, ha impiegato 1h 26' e Maurizio 1h 12'.«È stata un'esperienza diversa dalle competizioni invernali, incentrata più sulle emozioni di attraversare un tratto geografico così affascinante» chiosa soddisfatta la squadra.