Chiara Tarantino e Benedetta Pilato sospese 90 giorni dalla Federnuoto

Chiara Tarantino e Benedetta Pilato sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna: lo riporta Ansa, riferendo della decisione dalla procura della Federnuoto "tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore e dell'atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità".La nuotatrice di Corato e la sua compagna di Nazionale salteranno per effetto della sospensione gli Europei in vasca corta, in programma in Polonia dal 2 al 7 dicembre.