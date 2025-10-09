Chiara Tarantino
Chiara Tarantino e Benedetta Pilato sospese 90 giorni dalla Federnuoto

Le due nuotatrici azzurre salteranno gli Europei in vasca corta

Corato - giovedì 9 ottobre 2025 14.38
Chiara Tarantino e Benedetta Pilato sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna: lo riporta Ansa, riferendo della decisione dalla procura della Federnuoto "tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore e dell'atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità".

La nuotatrice di Corato e la sua compagna di Nazionale salteranno per effetto della sospensione gli Europei in vasca corta, in programma in Polonia dal 2 al 7 dicembre.
