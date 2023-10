Il Festival Pianistico Fausto Zadra omaggia Antonio Molinini in un concerto a lui dedicato

Si è concluso ieri il XIII festival pianistico "Fausto Zadra" con il concerto in memoria di Antonio Molinini.Aperto dall'intervento del Sindaco Corrado De Benedittis e dal Direttore Artistico del festival, Filippo Balducci, il concerto ha un significato speciale: è stato fissato il giorno del compleanno di Antonio. Una doppia occasione per dare lustro al nostro teatro che, come ha ricordato il Sindaco, ha ospitato ed ospita nomi di una certa rilevanza.Al teatro comunale si è esibito Vitantonio Caroli, pianista con un curriculum eccezionale, ricco di esperienze internazionali e titoli accademici. Il concerto si è suddiviso in due parti: nella prima Caroli ha eseguito brani del celebre Sergej Rachmaninov, tratti dai 10 Preludi Op.23.Successivamente il concerto è proseguito con gli 8 studi per pianoforte scritti da Antonio Molinini. L'esibizione, ricca di intensità e passione, ha permesso al pubblico di ascoltare la qualità artistica della produzione musicale elaborata dal defunto compositore.