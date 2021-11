A Corato un festival musicale intitolato ad Antonio Molinini

Una veglia funebre intensa e densa di commozione e di affetto nei confronti del maestro Antonio Molinini quella di questo pomeriggio che ha visto la cittadinanza gremire la Chiesa Matrice per unirsi nel cordoglio e nell'ultimo saluto al genio musicale ed alla profonda sensibilità del giovane compositore coratino.Se ieri si avanzava la proposta - lanciata dal direttore Giuseppe Di Bisceglie - di intitolare ad Antonio Molinini il foyer del Teatro Comunale, nell'intervento del sindaco Corrado De Benedittis è stata annunciata la volontà dell'amministrazione di dedicargli un festival musicale.Queste le parole del messaggio del Sindaco letto al termine della veglia."Il maestro Antonio Molinini ha dato lustro con la sua arte musicale alla città di Corato.Col suo talento si è affacciato sulla scena nazionale riscuotendo riconoscimenti e consensi.Spirito inquieto, non faceva sconti soffrendo, spesso, per non trovare le giuste sensibilità e gli sperati riscontri, nei contesti istituzionali.Anche nei confronti della mia Amministrazione, da poco insediata, il maestro Molinini è stato molto critico.Ho sempre ritenuto le sue critiche, un grido di dolore per chi come lui e come tanti di noi ha sofferto per i limiti di un contesto a volte troppo provinciale e chiuso.L'impegno mio e dell'Amministrazione sarà quello di non dimenticare Antonio. A lui, dedicheremo un festival musicale che possa tenerne alta la memoria ed essere riferimento importante per le politiche culturali della città e della Regione.Ciao Maestro Antonio.Grazie.Corrado De Benedittis".