“Parlami”, amicizia in jazz nel singolo di Antonio Molinini. Intervista

È uscito proprio alla mezzanotte di oggi, 14 marzo, il nuovo singolo del musicista e compositore coratino Antonio Molinini che ha voluto concentrare nel titolo "Parlami" quel senso di confidenza e affettuosa presenza dei rapporti sinceri.La storia di Molinini non è mistero per nessuno, è la storia di un guerriero che si è fatto portavoce di tanti condottieri, ha dato prova di quanto la vita valga la pena di essere vissuta senza mai perdere la luce negli occhi ed è tornato carico di energia e positività contagiosa con nuovi progetti musicali, proprio come "Parlami".Il singolo è un inno all'amicizia, a quel sentimento profondo e sincero fatto di stima e rispetto in cui non c'è intimità più bella e concreta del parlarsi. Una sentita dedica per la sua amica Sara, delicata ma calda e vibrante, capace di abbracciare come solo un amico può fare e, forse, come solo il tipico sound del jazz può trasformare in musica, seguendo il filone del jazz che Molinini aveva già intrapreso con Fabrizio Bosso nell'ultimo album del 2017.Una parola, "Parlami" che è un invito rassicurante alla fiducia, un brano strumentale, lento, dolce, profondo e intenso come uno dei più autentici dei sentimenti: l'amicizia.È un brano scritto a dicembre 2018, e da allora rimasto nel cassetto, dedicato alla mia amica Sara, conosciuta frequentando alcuni corsi di jazz. In quel periodo non stavo bene, ero evidentemente provato e spento. Iniziai a recuperare lucidità cambiando centro dialisi, andando al Policlinico di Bari e avviando il Dialisi Tour. In tutto questo lei aveva la riservatezza mista all'imbarazzo del non sapere come approcciarsi con me.Fra noi c'era e c'è una profonda stima, professionale e personale, lei mi confidò il suo timore e io, semplicemente, la tranquillizzai invitandola a parlarmi di qualsiasi cosa, spontaneamente. Ecco, quel "Parlami" assume un significato profondo, rappresenta la nostra amicizia e l'ho voluta trasformare in musica.Sì, è un omaggio all'amicizia, anzi, è una emozione che questa persona speciale si è meritata. Di dediche ne ho fatte tante nella mia carriera musicale, tuttavia forse noi artisti perdiamo troppo tempo a concentrarci sull'amore, quando invece ad emozionarci ci sono anche gli amici. Volevo valorizzare questo sentimento, la stima e la fiducia per Sara, la confidenza, il legame che travalica il rapporto uomo-donna come esclusiva relazione d'amore, l'amicizia raccontata tramite una canzone che si fonda sull'invito a non avere paura.È nato tutto quasi per gioco. Ho ripreso questo brano con Dino Mignogna, del Puffer Recording Studio di Bari e insieme abbiamo provato a inciderlo. Cerco di esser modesto, ma il risultato è un capolavoro.Rappresenta la rinascita artistica, racchiude tutta la mia voglia di realizzare progetti e rappresenta le mie capacità di farlo.Prossimamente sì, ci sarà un album, un lavoro che ho in cantiere da tempo.Distribuito da Sfera Music, il singolo "Parlami" è accompagnato anche da un video su cui, però, Antonio mantiene le riserve «c'è una sorpresa, è tutto da scoprire», disponibile da oggi in digital download su tutte le piattaforme.