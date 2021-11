"La musica è volata via", addio ad Antonio Molinini

Non è riuscito a vincere la sua ultima battaglia il giovane musicista e compositore Antonio Molinini. Dopo una lunga degenza di quasi due mesi, dovuta a complicanze derivanti dalla sua delicata situazione clinica, il suo animo nobile è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e di quanti ne seguivano le vicende sui social."La Musica è volata via" così sua madre annuncia il triste epilogo di una vita vissuta combattendo con tenacia e con un grandissimo amore per la vita che sono stati da esempio per tanti che, in condizioni di sofferenza, hanno ritrovato in Antonio Molinini la forza, il coraggio, la serenità di affrontare le proprie difficoltà nonostante tutto.Appena quarantenne, due trapianti di rene, il primo ricevuto da piccolo da sua madre, il secondo due anni fa. Promotore del progetto Dialisi sul mare, Antonio, da dializzato, si batteva per il diritto dei dializzati a curarsi in centri specializzati ed in luoghi che ne garantissero il benessere psico fisico. Dopo anni di sofferenza, finalmente il trapianto, quel nuovo rene chiamato "Anna" che gli ha permesso di tornare alla vita, anche se per poco, ma vissuta intensamente. Poi le complicazioni, il ricovero d'urgenza, il decorso di una condizione fragile ed instabile.È volato via, con il suo sincero sorriso, lo sguardo limpido, la sua delicatezza e la sensibilità con cui trasformava in musica le emozioni e raccontava relazioni. Diplomato al conservatorio "Piccinni" di Bari, la musica gli scorreva nelle vene e alla musica ha dedicato la sua vita insegnandola ai suoi studenti dei conservatori di Bari e Monopoli. Eccellente musicista e compositore, Antonio Molinini ha espresso la gioia di vivere, l'attenzione per le piccole cose, l'importanza degli affetti, in musica, dall'armonia del pianoforte alle vibrazioni del flicorno e di tutti gli strumenti che era in grado di suonare.Una notizia che mai avremmo voluto dare, dicendo addio ad un amico e ad un guerriero che amava la vita e che ci lascia in eredità il suo coraggio, la sua musica e il suo esempio.