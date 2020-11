Antonio Molinini nel concerto in streaming dell'Orchestra sinfonica Città Metropolitana

Prosegue con successo la programmazione in streaming dei concerti dell'Orchestra sinfonica della Città metropolitana, organizzati in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO).In occasione del quinto concerto, previsto per lunedì 30 novembre, alle ore 20.00, sulla pagina facebook della Città Metropolitana di Bari ( https://www.facebook.com/cittametropolitanabari ), risuoneranno anche delle note coratine, o meglio, nate dalla sensibilità artistica e musicale del compositore coratinoDal palco del Teatroteam di Bari, il maestro Vito Andrea Morra, nel ruolo anche di arrangiatore, dirigerà l'orchestra e prestigiosi solisti nel concerto "Symphonic jazz standards": Guido Di Leone alla chitarra, Giampaolo Laurentaci al contrabasso, Fabio Delle Foglie alla batteria, Enzo Falco alle percussioni, i cantanti Francesca Leone e Beppe Delre.Anche Antonio Molinini si esibirà al flicorno con l'Orchestra e insieme all'ospite d'eccezione, il noto trombettista torinese Fabrizio Bosso, eseguirà uno dei brani da lui composto.«Suoneremo "Parlami"» - ci confida Antonio che con il suo ultimo singolo, uscito lo scorso 14 marzo, ha dato suono e vibrazioni al grande dono dell'amicizia. Una dedica delicata, calda e vibrante, per la sua amica Sara, capace di abbracciare come solo un amico può fare. ( qui l'intervista Il programma del concerto prevede l'esecuzione di musiche di: Y. Young, G. Gershwin, D. Ellington, C. Porter, A. Molinini, J.Styne, L. Bonfà, W. Montgomery, H. Carmichael e C. Veloso.