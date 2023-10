"Prima della Prima": le anticipazioni al concerto dedicato ad Antonio Molinini

Questa sera il Festival Pianistico Fausto Zadra si chiude con il Concerto dedicato ad Antonio Molinini, musicista scomparso due anni fa. In quello che sarebbe stato il suo 42simo compleanno, la città di Corato gli rende omaggio con un grande concerto, anticipato dall'evento "Prima della Prima", ospitato dall'auditorium della scuola media De Gasperi, che ha avuto lo scopo di illustrare le opere del defunto compositore e narrare alcuni aspetti della sua vita. Il pubblico si è così preparato a quello che vedrà, o meglio sentirà, questa sera.Attraverso il racconto del padre di Antonio, anch'egli maestro di musica, il pubblico ha avuto la possibilità di comprendere la genesi delle opere più famose. Sono emersi così i retroscena biografici, i giudizi e le opinioni espresse nei suoi scritti, gli spunti di ispirazione letterari e musicali. I ricordi di alcuni presenti hanno inoltre rievocato la passione che il compositore riponeva nella scrittura, i valori in cui credeva e la sua precoce inclinazione artistica.Appuntamento dunque a questa sera, in memoria di un artista nostro concittadino, la cui scomparsa prematura ha segnato una ferita ancora aperta nel panorama musicale locale