L'Orchestra Metropolitana ricorda il compianto maestro Antonio Molinini

Cinque concerti nel ricordo del giovane compositore, prematuramente scomparso, Antonio Molinini.Sono i concerti che l'Orchestra Giovanile del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari hanno voluto dedicare al talentuoso musicista coratino venuto a mancare appena un mese fa.Il "Natale Sinfonico dal Mondo", eseguito dall'Orchestra Sinfonica Metropolitana e diretto dal Maestro Nicola Samale sarà eseguito il 20 dicembre nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Molfetta, il 21 e 22 dicembre nella Cattedrale di San Sabino a Bari e il 23 dicembre nel Teatro Mercadante di Altamura. Durante questi concerti sarà eseguita anche l'opera "Parlami" scritta dallo stesso Antonio Molinini.Il 22 dicembre, l'Orchestra Giovanile del Conservatorio "Piccinni" di Bari eseguirà il Concerto di Natale, sotto la direzione del M°Estevan Velardi. Nello stesso Conservatorio Antonio Molinini ha completato brillantemente i suoi studi, conseguendo i diplomi in Pianoforte, Composizione e Strumentazione per banda e il diploma accademico di primo livello in composizione Jazz. Qui ha anche insegnato armonia, contrappunto, fuga e composizione.Inoltre nel centro storico di Ruvo di Puglia, grazie all'interessamento di alcuni musicisti, durante il periodo natalizio, saranno trasmessi in filodiffusione: Libera, Parlami e Kitchen Bossa, brani composti dal compianto maestro.