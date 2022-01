Corato omaggia Antonio Molinini, in Chiesa Matrice il concerto "Parlami"

Si intitola "Parlami" il concerto che la Pro Loco Quadratum, con il patrocinio del Comune di Corato e della Regione Puglia e il sostegno dell'Aic e di SpazioDue, ha voluto organizzare nel ricordo di Antonio Molinini, scomparso lo scorso 14 novembre. Un titolo che prende il nome di uno degli ultimi brani composti dal maestro, uscito il 14 marzo 2020, dedicato alla affettuosa presenza dei rapporti sinceri.Il singolo "Parlami", come ci aveva raccontato lo stesso Molinini in una intervista , è un inno all'amicizia, a quel sentimento profondo e sincero fatto di stima e rispetto in cui non c'è intimità più bella e concreta del parlarsi. Una dedica per una amica, delicata ma calda e vibrante, capace di abbracciare.Ed è proprio un abbraccio e un sentimento di sincero affetto che la Pro Loco, insieme a tutta la città di Corato, intende rivolgere al Maestro Antonio Molinini con il concerto che si terrà in Chiesa Matrice il 5 gennaio alle 20.30, eseguito dall'Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Luigi Capuano. Con le musiche composte dallo stesso Capuano, da Adolphe Adam, da Bruce Broughton e, ovviamente, da Antonio Molinini, il concerto vedrà anche la partecipazione del soprano Annalisa Balducci, mamma di Antonio.Già l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana aveva omaggiato il musicista e compositore coratino dedicandogli quattro concerti del cartellone natalizio.Al concerto si accede con Super Green Pass e con prenotazione su https://www.eventbrite.it/