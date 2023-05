Talent(o) da Poeta: ieri ad Open il contest tra novelli poeti

Che cos'è la poesia? Cosa invece non è? Con il fil rouge di questi due assunti, ieri nel contenitore culturale "Open" di Corato, in collaborazione con la casa editrice "Secop" di Peppino Piacente e l'associazione culturale FOS, si è tenuto il contest letterario "Talent(o) da Poeta".Negli anni precedenti tale concorso letterario, in questa edizione sotto forma di nudo e crudo Poetry Slam, ha dato la possibilità a tanti poeti di emergere: Isabella Capozzi, Giuliano Carlo De Dantis, Vito De Leo, Donatella Gasparri, Bartolomeo Intranò, Mauro Massari, Jelly Chiaradia, Matteo Vacca, sono solo alcuni di coloro i quali hanno vinto la competizione a suon di versi, vincendo la possibilità di pubblicare i propri componimenti, tirandoli fuori dal cassetto.L'edizione 2023, la prima in Open, presentata dalla professoressa Raffaella Leone, con l'ausilio di Giuseppe Mattia, è stata caratterizzata da un'atmosfera intima ed intimista, fatta di luci soffuse ed emozioni palpabili. I novelli poeti (tutti i partecipanti non potevano avere esperienze pregresse nell'ambito poetico - letterario) in cinque minuti, hanno vinto timidezze e timori, interpretando in maniera sentita, emozionante ed emozionata le proprie poesie, pezzi di anima messi a nudo davanti ad una platea di sconosciuti.Forse è proprio quest'ultimo aspetto ad aver reso magico l'incontro, un mutuo scambio di sensazioni ed emozioni con gente che solitamente incroci per strada e saluti con un cenno, da estranei a più intimi confidenti, per mezzo dei versi.I contendenti dunque, inframezzati anche da alcune letture di poeti nostrani sempre più affermati, da Federico Lotito a Luciana De Palma ad Alberto Tarantini, in 300 secondi hanno dato sfoggio della propria ars poetica, lasciandosi trasportare dalla potenza delle parole.Il pubblico sovrano, dopo aver ascoltato i poeti in erba, ha decretato tramite votazione il vincitore: si tratta di Roberto Tandoi, studente di filosofia, che ha smosso le anime in platea con i suoi versi forti, emozionanti, privi di retorica, diretti al cuore degli ascoltatori.Per lui la grande opportunità di poter pubblicare i propri componimenti in una raccolta di poesie con la casa editrice Secop.A prescindere dal risultato finale, nella serata di ieri a vincere è stata la poesia. Di eventi così ce ne vorrebbero uno al mese e lodevole è sempre lo spirito di iniziativa di associazioni e privati che si prodigano affinché la cultura prolifichi nel tessuto sociale della nostra Corato.Dalla redazione di Coratoviva, ma anche e soprattutto da colui che scrive, rompendo i classici schemi del giornalismo schematico e cattedratico, un sentito "grazie".