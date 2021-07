Torna VernaCorato con la partecipazione di autori locali

All'interno di Brisighella sotto le Stelle, rassegna culturale organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio del Comune di Corato, torna il VernaCorato: una serata all'insegna della poesia, dei racconti e delle filastrocche rigorosamente in vernacolo con la partecipazione degli autori locali: Gerardo Strippoli, Maria Pia Paganelli, Felice Strippoli, Sabino Zaza.L'appuntamento è per Venerdì 30 Luglio a partire dalle 19.30 presso l' Agriturismo Posta Mangieri.Il VernaCorato, insieme alla giornata nazionale del Dialetto e altre iniziative che si celebrano durante l'arco dell'anno costituisce un momento importante di tutela e conservazione della lingua locale, base della cultura e dell'identità locale.Tra le declamazioni in vernacolo e gli stacchi musicali, ci sarà anche uno spazio dedicato alle delizie del palato con una cena - degustazione.Prenotazione obbligatoria presso l'Info Point CoratoTel 0808720861Whatsapp 3687099065L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative attualmente in vigore secondo i protocolli anticontagio da Covid-19.