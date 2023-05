La Rassegna Open Our Books ospita il grande poeta cileno Germán Rojas

Si terrà questa sera, mercoledì 24 maggio, con inizio alle ore 20:00 presso OPEN in Via Castel del Monte n.139 a Corato, l'atteso incontro con il poeta cileno Germán Rojas, organizzato nell'ambito della Rassegna Open Our Books che vede la collaborazione tra Open e la casa editrice SECOP edizioni per Il Maggio dei Libri.Il poeta, in Italia per presentare la nuova edizione del suo libro "Maria Maria", pubblicato in bilingue (spagnolo/italiano) dalla SECOP edizioni, sarà felice di condividere l'amore per la poesia con il pubblico, i poeti e i giornalisti di Corato, per potersi confrontare sul sentimento della fratellanza e dell'appartenenza, attraverso le pagine dolenti e accorate della sua scrittura.Il suo libro è stato definito dalla poetessa/critico letterario Angela De Leo uno "scrigno prezioso di sacrosante verità abitate dalla immarcescibile Poesia, tanto più luminosa quanto più bui sono i tempi che attraversa, perché oltre il cielo cupo, per chi ha il coraggio di osare "oltre", ci sono sempre le stelle (quelle innumerevoli e immense del Cile? Quelle di tutti "gli uomini di buona volontà"?) a indicare la via giusta della fratellanza e della solidarietà, generosa e forte e testarda a renderci tutti un po' meno poveri e un po' più umani."