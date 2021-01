Il Governo incassa una fiducia stretta al Senato

L'aula del Senato ha concesso la fiducia al Governo Conte con 156 voti a suo sostegno. Una quota insufficiente a garantirgli la maggioranza assoluta. La crisi, in sostanza, non è stata ancora superata dall'esecutivo, di cui fa parte il biscegliesenel delicato ruolo di ministro per gli affari regionali e le autonomie.Il lungo e acceso dibattito a Palazzo Madama, con toni molti aspri sui vari fronti, si è concluso nella serata di martedì 19 gennaio. Le intricate procedure di voto (col controverso episodio che ha riguardato il senatore barese, eletto nel Movimento 5 Stelle, ammesso sub judice alla votazione insieme al socialista Nencini) sono terminate con un sostanziale pareggio tra i favorevoli e la somma di contrari (140) e astenuti (16).Contrariamente a quanto supposto in diverse ricostruzioni circolate negli ultimi giorni, la senatrice molfettese di Forza Italia, restando perciò all'opposizione. L'imprenditrice non ha compiuto il tanto sospettato passaggio nei ranghi della maggioranza, avvenuto invece da parte di Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, immediatamente espulsi dal partito fondato da Silvio Berlusconi. Negativo, come da attese, il voto del barlettanoFiducia a Conte, senza alcun tipo di esitazione, dalla coratina, eletta nel collegio uninominale Puglia 2 che comprende anche il territorio biscegliese (sconfisse Carmela Minuto, poi eletta nel listino proporzionale, e Loredana Lezoche del centrosinistra nel 2018) e dal barlettano, che prevalse nell'ampio collegio Puglia 3 sul biscegliese Sergio Silvestris e la dem Elena Gentile. Disco verde anche dalla barlettana, eletta nel listino del Partito Democratico.Lunedì, a Montecitorio, la deputata giovinazzese(Movimento 5 Stelle) ha votato la fiducia a Conte, come anche il collega di partito andriese, mentre il biscegliese(eletto coi pentastellati e in seguito passato a Fratelli d'Italia) si è schierato contro.