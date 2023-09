Il Liceo Artistico Stupor Mundi al Festival del Cinema di Venezia con Simona Albanese

"Si è conclusa da alcuni giorni l'80esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia: quella del Leone d'oro alla carriera a Liliana Cavani, del Leone d'oro al film Poor things del regista greco Yorgos Lanthimos e del Leone d'argento per la miglior regia a Matteo Garrone per Io Capitano.L'I.I.S.S. Federico II "Stupor Mundi", ha partecipato alla kermesse con Simona Albanese della uscente 5A (indirizzo Audiovisivo Multimediale), come membro di giuria di un premio collaterale, Cinemasarà.Il Premio è istituito dalla Cineteca di Milano e quest'anno, nella sua 2a edizione, è stato assegnato al film The Green Border (Zielona granica) della regista polacca Agnieszka Holland.Ma da dove è partita l'avventura di Simona?La Cineteca di Milano per il secondo anno ha organizzato un progetto riconosciuto dal MIM e dal MiC e sostenuto con i fondi del CIPS dal titolo Cinemasarà. La prof.ssa Paola di Gravina, docente di Discipline Audiovisive, cogliendo l'occasione, vi ha iscritto due sue classi che, nel corso dell'a.s. 2022-23, hanno compiuto un percorso di formazione, un'esperienza didattica innovativa. Obiettivo: trovare soluzioni e al tempo stesso innescare una riflessione sul Cinema del futuro a partire proprio dalle generazioni più giovani.Le classi 5A e 4A dell'indirizzo Audiovisivo Multimediale hanno preso parte ai tavoli tematici Mestieri del cinema e I luoghi del cinema. A condurre il percorso, esperti e professionisti del settore cinematografico collegati via internet insieme ad altre classi di scuole di tutto il territorio nazionale.Ci si è ritrovati poi a Milano dal 30 Marzo al 1 Aprile per vivere un vero e proprio Forum di idee.Anche le classi 5A e 4A, presenti con una delegazione composta dalla stessa prof.ssa Paola di Gravina e dagli studenti Simona Albanese, Azzurra Racanati, Alice Macchione e Antonio Riscatto, hanno portato sui tavoli due proposte concrete.I ragazzi, in un dialogo serrato, hanno elaborato un Decalogo di idee da presentare al Direttore della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, durante l'edizione di Settembre. Tra queste dieci idee/proposte due erano state pensate e sviluppate dai nostri ragazzi sotto la supervisione della professoressa. Idee che sono piaciute tantissimo anche al Direttore della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Bruno Zambardino, presente anche lui a Milano.L'ultimo step del percorso Cinemasarà prevedeva che tra tutti gli studenti e le studentesse partecipanti, soltanto cinque potessero prendere parte ad una giuria per la consegna di un premio collaterale durante la Mostra. La ciliegina sulla torta è stata la selezione della nostra Simona che è riuscita ad approdare al Lido, vivendo insieme con solo altri quattro giovani tutta la Mostra di Venezia: certamente un'incredibile avventura, un'esperienza unica ed indimenticabile, soprattutto per chi, come lei, è appassionata di cinema e vuole avere un futuro nel settore audiovisivo.Noi glielo auguriamo e ci auguriamo che il Liceo diventi sempre più il luogo in cui i talenti dei singoli incontrano il sapere che li può far sbocciare e che altri allievi e allieve possano vivere la stessa esperienza, provare le stesse emozioni, accendersi per una passione che diventa motore di una vita vissuta in pienezza.