Il Liceo Artistico Stupor Mundi celebra il centenario di Walt Disney con "La Fantasia non va in Pensione"

Il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato celebra il centenario della fondazione della Walt Disney, tema della XLIII edizione del Carnevale Coratino 2023 fatto proprio dalla PROLOCO "QUADRATUM", ente organizzatore, insieme al mondo associativo e scolastico di Corato.Il fondale concepito e realizzato dagli studenti, intitolato "La fantasia non va in pensione" guidati dai docenti dell'Indirizzo Scenografia, hanno realizzato sul palco carnevalesco un fondale dal tono umoristico e divertente, ma con un chiaro risvolto di riflessione sul fattore tempo che inesorabilmente passa per tutti noi e che, si immagina, possa (perché no?) trascorrere anche per i cartoon.A maggior ragione per l'icona universale del mondo dei cartoon, il topo più saggio e docile che c'è: Mickey Mouse. Moltitudini di bambini, giovani e adulti, generazioni intere sono cresciute e si sono nutrite della prorompente fantasia immaginifica della Disney, passandosi il testimone di quell'immaginario multicolore, ottimista, dorato e sorridente, dove i buoni sono davvero buoni i cattivi autenticamente cattivi e la mezza misura non trova alcuna possibilità di costruirsi e proporre una pur minima identità tale da proporre probabili e credibili personaggi da vendere sui mass-media mondiali.Uno soltanto è, e rimane, incombente e imperituro: il mito dell' annullamento temporale, l'unico messaggio possibile: l'allegra e spensierata industria dell'immaginario e del divertimento made in USA, vera missione della piu' grande "Industria dei Sogni" quella di mostrarci che la vita, in fondo, al di la' delle pagine dei fumetti, oltre gli schermi cinematografici, dietro i monitor delle tv a valvole, nascoste dietro le insegne al neon, oltre gli schermi al plasma o a led non potessero e non dovessero mai cedere il loro incantesimo al tempo, elemento sempre sottaciuto contro cui la Disney e Co. ha da sempre combattuto una guerra totale senza mai dichiararla.