Il Lions Club Castel del Monte Host restituisce alla comunità la statua restaurata di Maria SS. Immacolata nella Chiesa di San Benedetto a Corato

Il Lions Club Castel del Monte Host, con la sua presidente dott.ssa Daniela Mattia, da sempre impegnato nella tutela del patrimonio culturale, artistico e spirituale del territorio, ha promosso e finanziato il restauro della venerata statua di Maria SS. Immacolata, custodita nella chiesa rettoriale di San Benedetto a Corato.La chiesa di San Benedetto è uno dei luoghi più antichi e preziosi della città, simbolo della profonda devozione mariana che caratterizza la comunità coratina. In particolare, il culto per l'Immacolata è molto sentito, radicato da secoli nella tradizione religiosa locale.La statua, risalente alla seconda metà del Settecento, è attribuita allo scultore andriese Giuseppe Brudaglio, figura di rilievo dell'arte sacra meridionale. Brudaglio, presente nel Catasto Onciario di Andria già nel 1734, ha realizzato numerose statue devozionali sparse in tutto il territorio della Terra di Bari e della Capitanata, contribuendo a definire un linguaggio artistico riconoscibile e profondamente legato alla spiritualità popolare.L'opera rappresenta l'Immacolata a grandezza naturale, con busto a manichino, arti in legno snodabili, base di nuvole e cherubini, poggianti su un elegante piedistallo modanato. Prima del restauro, la statua versava in uno stato conservativo compromesso: le superfici erano state ridipinte in modo approssimativo, e la struttura interna era stata alterata con l'inserimento di un'asta di legno tra la nuvola e la schiena. La cornice dorata del basamento, attualmente in porporina, si presume fosse originariamente in argento meccato.Il restauro, condotto da Leonardo Marrone con alta professionalità, ha restituito all'opera la sua autenticità storica e la sua potenza iconica, restituendola alla devozione dei fedeli e alla fruizione culturale della città.Nel nostro tempo, segnato da gravi episodi di violenza di genere e femminicidi, la presidente Daniela Mattia del Lions Club Castel del Monte Host ha voluto con questo gesto riaffermare il valore simbolico e spirituale della figura mariana. Maria, come sottolinea la teologia femminista, è figura di forza, di libertà e di responsabilità: una donna che ha scelto, che ha agito, che ha creduto. Non è un'icona passiva, ma un modello universale di umanità redenta, che ci interpella ancora oggi come esempio di dignità, rispetto e amore verso la vita.Il rientro della statua restaurata sarà celebrato sabato 28 giugno presso la Chiesa di San Benedetto, con una solenne celebrazione eucaristica alle ore 17:30, seguita dalla presentazione degli interventi di restauro con illustrazione tecnica a cura del restauratore.Interverranno:Don Vincenzo Bovino, Rettore della Chiesa di San BenedettoLeonardo Marrone, RestauratoreDott.ssa Daniela Mattia, Presidente del Lions Club Castel del Monte HostLa cittadinanza tutta è invitata a partecipare a questo momento di fede, cultura e gratitudine condivisa.