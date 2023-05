Chiese Aperte 2023 XXIX edizione

Anche per il 2023 la Sede Locale di Corato, torna ad aderire al consueto appuntamento con la manifestazione nazionale "Chiese Aperte", giunta alla XXIX edizione, allo scopo di incentivare la conoscenza del nostro patrimonio ecclesiastico da un punto di vista storico-artistico-architettonico.Quest'anno la scelta è caduta sulla secentesca Chiesa di San Benedetto e sulla chiesetta di San Luca.La Chiesa di San Benedetto sita nel centro storico di Corato e prospiciente l'omonima via, sulla quale si affaccia con l'elegante loggiato ed il leggiadro campanile con terminazione a bulbo.La Rettoria, guidata da don Vincenzo Bovino, conserva al suo interno, quasi intatto, l'aspetto originario, nonostante gli interventi ottocenteschi, e custodisce una delle più grandi tele raffiguranti l'Annunciazione, di probabile ispirazione caravaggesca, che la Corato ecclesiale vanta nel suo patrimonio artistico.Il luogo di culto è stato riconsegnato alla cittadinanza solo pochi mesi fa, dopo un accurato restauro.Domenica 14 maggio, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00 i soci Archeoclub saranno lieti di accogliere i visitatori ed illustrarne storia e caratteristiche più importanti.Arricchirà l'evento, a partire dalle ore 18:00 l'interessante conferenza tenuta dall'architetto Rosalia Loiodice, durante la quale saranno presentati gli interventi di restauro, consolidamento e risanamento conservativo della facciata, del campanile e delle coperture, da lei curati, coadiuvata dall'architetto Giovanni Masciavè, dall'ingegnere Antonio di Nunno e dal perito Antonio Petrone.Sarà possibile visitare, altresì, la chiesetta di San Luca ubicata sulla strada esterna Corciumi a nord della città, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e nel pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00.Nel 1992 è stata vincolata dalla Soprintendenza per i Beni ambientali architettonici, artistici e storici di Bari, in quanto bene particolarmente importante; ulteriori dettagli sulla storia e sulle caratteristiche più importanti saranno forniti nel corso della manifestazione.