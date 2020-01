Il Movimento per la Sovranità confluisce in Fratelli d'Italia

Dopo la fusione a livello nazionale con Fratelli d'Italia, anche a Corato il Movimento Nazionale per la Sovranità sceglie di aderire al partito di Giorgia Meloni semplificando il quadro della destra sovranista cittadina.Nella serata di ieri la fusione è stata formalizzata dai segretari cittadini dei due partiti, Giuseppe Cannillo e Cataldo Mazzilli.«Al fine di meglio rispondere ai bisogni della collettività a cui la destra di Corato vuole dare un forte contributo attraverso una concreta azione amministrativa, si comunica alle autorità competenti e alle istituzioni presenti sul territorio che, facendo seguito agli accordi nazionali , la sezione di Corato del Movimento Nazionale per la Sovranità confluisce nel movimento politico "Fratelli d'Italia".Rideterminati dunque i quadri dirigenti del partito. Viene confermato come coordinatore cittadino Giuseppe Cannillo, al quale si affiancano come componenti del direttivo Annamaria De Astis, Domenico Di Bisceglie, Vincenzo D'Oria, Cataldo Mazzilli, Giuseppe Sannicandro e Grazia Scarpa.