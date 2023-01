La Destra Verso il Futuro, l'inedita opera di Pinuccio Tatarella presentata a Corato: le interviste dei protagonisti

Social Video 2 minuti La Destra Verso il Futuro, il libro Savino Buonpensiere

Durante i lavori di riordino e digitalizzazione dell'archivio Tatarella, è stata ritrovata la bozza di un libro mai terminato, con la prestigiosa firma di Pinuccio Tatarella. L'opera, conclusa postuma e pubblicata da Giubilei Regnani, a cura della Fondazione Tatarella è un prezioso contributo per raccontare l'evoluzione della destra italiana verso l'esperienza di governo, spiegato dal principale artefice della svolta.Sabato 21 gennaio il libro è stato presentato a Corato, presso la sede dell'Unione Monarchica Italiana in via Poerio 22, alla presenza di Fabrizio Tatarella, nipote di Pinuccio e del senatore di Fratelli D'Italia Sergio Rastrelli, con il giornalista Franco Tempesta nel ruolo di moderatore.Queste le interviste ai protagonisti, a cura di Savino Buonpensiere.