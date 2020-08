"Il Mulino blu" di Luciana De Palma al festival Libri nel Borgo Antico

L'autrice coratina Luciana De Palma parteciperà all'edizione 2020 di Libri nel Borgo Antico, il festival dedicato alla letteratura che si tiene a Bisceglie.Il prossimo venerdì 28 agosto, alle ore 20.00 in Piazza Tre Santi, Luciana De Palma presenterà il suo romanzo "Il Mulino blu", edito da Florestano, già vincitore del secondo premo, nella sezione narrativa, al Concorso Letterario L'iguana 2020.L'isola greca di Kos e le vicende dei suoi protagonisti, la cui vita tranquilla viene scossa da un tragico avvenimento improvviso che alimenterà conflitti e tormenti, approderanno così nella città di Bisceglie. Storie che si intrecciano sotto lo sguardo testimone di un vecchio mulino, raccontate dalla coratina già autrice di poesie pubblicate in antologie e riviste italiane ed estere, della "Mons Aureus', edita a Belgrado nel 2008, e tradotta in serbo, e del romanzo "Il melograno" edito nel 2016.