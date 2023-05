Il Patto per la lettura di Corato aderisce alla XIII edizione de Il Maggio dei Libri

Il Patto per la lettura di Corato, anche quest'anno, aderisce alla XIII edizione de Il Maggio dei Libri, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.Al fine di poter costruire un palinsesto di iniziative che possa testimoniare la ricchezza e le creatività cittadine in tema di promozione del libro e della lettura, l'Amministrazione comunale e le realtà che aderiscono al Patto, hanno creato un Cartellone di appuntamenti, dal titolo "Se leggi sei forte", che avranno luogo per tutto il mese di maggio."Se leggi sei forte", infatti, è il tema scelto dal Cepell Per questa edizione del Maggio dei libri per celebrare l'importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi.Tutti gli appuntamenti si rifanno al tema della forza della lettura: La forza delle parole, dedicato all'uso delle parole; I libri, quelli forti…, per richiamare le grandi opere che lasciano il segno; Forti con le rime, per dar voce alla poesia, classica e contemporanea.«Presentiamo per il secondo anno consecutivo un programma condiviso di appuntamenti dedicati alla lettura. Nasce all'interno del Patto per la lettura quello strumento nato per coinvolgere istituzioni pubbliche, scuole, associazioni, case editrici, librerie, autori e lettori per promuovere "il libro" e la pratica della lettura. Ben 45 opetatori della Città hanno accettato la sfida di mettersi in discussione , coordinarsi, decidere insieme, rinunciare a una parte del proprio per dare garantire anche ad altri. Questo programma è il frutto di questa virtuosa sinergia». Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche educative e Culturali, Beniamino Marcone.