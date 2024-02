Sarà inaugurata a Corato la prima little free library

Il Presidio del Libro di Corato invita a partecipare ad un momento speciale per la nostra città che legge: sarà infatti inaugurata la prima, una piccola casetta che funge da libreria aperta a tutti, dove poter prendere un libro e lasciare un libro liberamente.Le, nate negli Stati Uniti nel 2009, sono delle piccole biblioteche libere di quartiere dove scambiare libri, un bookcrossing comunitario: Take a book, return a book, Prendi un libro, porta un libro.L'obiettivo è quello di promuovere l'alfabetizzazione e l'amore per la lettura attraverso il libero scambio di libri in tutto il mondo e di costruire un senso di comunità nella condivisione dii competenze, creatività e saperi intergenerazionali.Levengono installate vicino a piste ciclabili o in spazi di verde comune, alle fermate degli autobus, fuori da caffetterie o nei cortili di abitazioni private, ma tutte in luoghi accessibili e dove possono diventare un luogo di aggregazione intorno ai libri.In tutto il mondo ci sono oltre 50.000 little free library, una comunità allargata che condivide il libero accesso ai libri.Nella nostra Città che Legge si comincerà installando una piccola libreria in, con libri adatti a bambini e ragazzi per sensibilizzarli al libero accesso ai libri, alla partecipazione attiva e anche al rispetto dell'arredo urbano.Si invita a portare un libro che si vorrebbe donare, con una dedica da destinare al lettore sconosciuto che la leggerà, e a leggere un passo dal proprio libro preferito!Appuntamento in, nei pressi dell'area giochi.