Il Presepe dei cittadini iniziativa della ProLoco

Nell'approssimarsi delle festività natalizie la Pro Loco "Quadratum", in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, lancia la seguente iniziativa con invito ai cittadini appassionati dell'arte presepiale:"Il Presepe dei cittadini"E' data la possibilità di allestire i presepi all'interno del chiostro comunale, nello spazio incluso ad ogni arcata. Le dimensioni hanno le seguenti misure: lunghezza m. 2,64, larghezza m. 1,14, altezza m. 2,25.Gli spazi disponibili sono in numero max. di 19.Gli interessati dovranno far pervenire richiesta tramite mail a info@prolococorato.it , oppure con consegna a mano presso la sede della Pro Loco in Piazza Sedile 41, entro e non oltre il giorno 04 dicembre 2023.A ciascuno dei presepisti sarà fornito lo spazio e l'allaccio elettrico.La concessione degli spazi avverrà secondo ordine cronologico di presentazione della richiesta.I presepi allestiti saranno visitabili per tutto il periodo natalizio e sarà data ampia diffusione dell'iniziativa.I Presepisti potranno altresì partecipare al concorso "Il mio presepe".