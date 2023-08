Il Prof Giuliano Volpe presenta il suo libro "Passeggiate Archeologiche"

L'associazione Amici dei Musei Corato APS organizza venerdì 1 settembre 2023 alle ore 18:00* presso San Magno, Masseria Loiodice, Corato/S.P.19 km 9,700 l'incontro con Giuliano Volpe, Archeologo e Professore ordinario di Archeologia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", che presenterà il libro Passeggiate archeologiche. Nuove proposte per conoscere siti e storie della Puglia (Edipuglia 2022).L'appuntamento rientra nel programma Paesaggi. Luoghi di esistenze, ammesso a Geo-Eventi, bando per la promozione del patrimonio geologico, naturalistico e storico culturale del Parco dell'Alta Murgia.Presso la Masseria Loiodice, inoltre, sarà possibile visitare la mostra AQUAE MUNDAE. Il paesaggio murgiano attraverso l'acqua e le sue architetture di Girolamo Aliberti, un progetto fotografico in cui l'acqua mostra luoghi sconosciuti che raccontano storie, e scambiare libri per condividere interessi e gusti letterari.L'iniziativa si svolge con il patrocinio e con il contributo economico del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e il patrocinio morale del Comune di Corato.Per informazioni e prenotazione: amicideimusei.corato@gmail.com