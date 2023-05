Il prof. Giuseppe Colangelo del Liceo Artistico Stupor Mundi tra i "docenti" della mostra "Fantasia e Creatività"Nei giorni scorsi con la Benedizione di Don Franco Lorusso, si è aperta la XXVIII Mostra "Fantasia e Creatività" dell'UNITRE "Pasqua Di Pierro" di Bisceglie. I manufatti in esposizione nelle sale della Sede Unitre hanno colpito gli occhi e gli animi dei numerosi visitatori. Estro, fantasia, creatività, tecnica, cuore ed anima trasudano da tutti gli oggetti in esposizione.Tra i docenti che hanno seguito i soci Unitre nelle loro opere, da segnalare la presenza del prof. del Liceo Artistico Stupor Mundi Giuseppe Colangelo. Assieme a lui la dott.ssa Emilia Palumbo, le esperte Annalisa la Forgia e Michela Ruggieri e la carissima compianta Caterina Gallo.Essi sono stati geniali nel far esplodere nei loro corsisti il germe dell'arte nei suoi molteplici aspetti. L'ago ed il filo, i pennelli, l'argilla, i cartoncini o i bottoni, la lana o i nastri hanno dato vita a piccoli grandi capolavori nati fra le mani e dal cuore dei Soci Unitre.