Il progetto "Pedibus" della Tattoli-De Gasperi volge al termine: il resoconto

Il Progetto Regionale "Simpaticamente in Pedibus", a cui il nostro istituto ha aderito, ha visto coinvolti attivamente tutti gli alunni delle classi terze A-B-C-D-E-F di scuola primaria.I bambini, attraverso una serie di attività, hanno approfondito la conoscenza del territorio in cui vivono, il proprio paese, il quartiere in cui abitano, permettendo loro di assimilare le regole di sicurezza e di comportamento, anche in autonomia.Al capolinea e ad ogni fermata posizionata lungo i percorsi, bambini e bambine sono "saliti" sul Pedibus per raggiungere la scuola a piedi, in compagnia e in sicurezza. Importanti le finalità del progetto quali: sostenere l'educazione ambientale, la salute fisica e lo sviluppo delle relazioni tra pari. Il Pedibus è anche un ottimo strumento per combattere la congestione stradale mattutina nelle vie vicine ai plessi scolastici diminuendo il fenomeno delle auto in sosta davanti alla scuola, fonte di smog, inquinamento acustico e spesso pericolo per i bambini stessi.Il Progetto, interdisciplinare, ha coinvolto le varie aree della didattica, con obiettivi, contenuti, attività e metodologia a seconda delle esigenze. Per tutte le classi sono state svolte lezioni di educazione stradale, incontri formativi, giochi all'aperto e in palestra con l'ausilio di segnaletica stradale, cartellonistica, attività di riflessione sulle regole ed i comportamenti corretti del pedone e del ciclista.Il Pedibus si è avvalso della collaborazione di tutti, secondo le proprie competenze: la Scuola nelle sue varie componenti: Dirigente, docenti, e, soprattutto, i bambini, veri protagonisti del progetto nelle varie fasi, i genitori e in sinergia con gli altri soggetti per l'organizzazione del "servizio"; si ringraziano, in particolare, l'Amministrazione Comunale per il sostegno e il supporto alle attività esterne, la consulenza tecnica della Polizia Municipale per l'incontro formativo svolto dall'Ispettore Capo Grazia Tandoi e dall'Agente Scelto Giovanna Russillo.Un progetto salutare, economico, divertente ed ecologico: un'esperienza fondamentale che aiuta i piccoli a crescere e ad acquisire fiducia in se stessi.Grazie Pedibus! Alla prossima!