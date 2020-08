Il sentimento della scrittura, Libri al Chiostro ospita Marino Pagano con "Un popolo alla sbarra"

Parte questa sera la Rassegna "Libri al Chiostro", organizzata dall'Associazione Culturale FOS nell'ambito delle iniziative dell'Estate Coratina.Il Chiostro del Palazzo di Città di Corato, con accesso da Piazza Marconi, sarà il luogo che ospiterà tre serate all'insegna del "Sentimento della Scrittura", tema dell'ultima edizione di Fiero del Libro, che quest'anno è partito dal 4 dicembre 2019 e terminerà il 4 dicembre 2020.L'appuntamento di oggi, 27 agosto, alle 18.00, è dedicato alla Saggistica, proponendo "Un popolo alla sbarra", un libro della nuova Collana di SECOP edizioni Storia e/è Memoria, curata dal giornalista Marino Pagano.è l'ultima fatica letteraria del noto storico, tra i più grandi esperti italiani di brigantaggio postunitario (e non solo, chiaramente), un nome di assoluto rilievo per i tipi delle nostre edizioni.L'opera ha per tema un esame dei casi in cui vide impegnato, negli anni 1864-1865, il Tribunale militare ordinario di Bari come Tribunale straordinario di guerra, competente, dunque, a giudicare del reato di brigantaggio e favoreggiamento allo stesso.Dialogherà con l'autore il Prof Giovanni Capurso, mentre la serata sarà introdotta e coordinata da Raffaella Leone.Nel rispetto delle misure anti covid-19, si accede alla presentazione solo muniti di mascherine.